Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başta PKK olmak üzere terör ve organize suç örgütlerinin önemli gelir kaynağı haline gelen gümrük kaçağı sigara satışının engellenmesi amacıyla sürdürülen çalışma kapsamında operasyon başlatıldı.

Ekipler, 4 ayrı çalışmada 5 bin 65 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.G, R.B. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.