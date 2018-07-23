Niğde'de selden zarar görenlere yardım

NİĞDE (AA) - Niğde'de selden dolayı zarar gören 17 kişiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen acil yardım ödeneği dağıtıldı.

AFAD'dın internet sitesinde yer alan habere göre, merkez ilçe Dere Mahallesi, Çamardı ilçesi Yeniköy, Bademdere köyleri ve Bor ilçesi Badak köyü, Ulukışla ilçesi Koçak köyünde haziran ayında meydana gelen sel felaketinden dolayı maddi hasara uğrayanlara yardım yapıldı.

Bu kapsamda afetlerde zarar gören 17 kişiye, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 23 bin liralık acil yardım ödeneği dağıtıldı.



