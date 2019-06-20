Niğde'de sel tarım arazilerine zarar verdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, Çiftlik ilçesi, merkeze bağlı Sazlıca ve Bahçeli beldeleri ile Güllüce köyünde tarım arazileri ile bazı meyve bahçelerinin su altında kalmasına yol açtı.

Bölgede yağış nedeniyle bazı evleri de su bastı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selin etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışması başlattı.