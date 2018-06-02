Niğde'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi için iftar programı düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen programda, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftarını açtı.

Şehit ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, ramazan ayında şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kendilerinin şehit ve gazilerin emaneti olduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu vatan, bayrak, ezan ve devletimizin bekası için şehadeti için erişen şehitlerimizin yakınlarısınız, gazilerimizsiniz. O yüzden sizlerin her zaman yakınında olmak istiyoruz. Biz bu gün huzur için yaşıyorsak bu topraklara vatan diyebiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. İnanıyorum ki bu günde icap ettiği takdir bu vatanın evlatları şehit ve gazi olmak için hiçbir zaman çekinmeyeceklerdir. Zaten milletimizin tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu destanlara her zaman yenisi eklemeye bu vatanın evlatları hazırdır."