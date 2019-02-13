NİĞDE (AA) - Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde "Şehit yakını ve gazi işlemleri odası" kuruldu.



SGK İl Müdürlüğü binasında hizmete giren odada, gazi ve şehit yakınları her türlü işlemlerini birimleri dolaşmadan tek merkezden yapabilecek.

İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulan özel birimin sadece vatan için kendilerini feda eden şehit yakınları ve gaziler için hizmet vereceğini belirtti.

Şehit yakınlarının ve gazilerin müdürlükten aldıkları hizmetler için tek bir servis tahsis ettiklerini aktaran Aydoğdu, "Hangi birimde işleri olursa olsun, bu servise başvuru yapılacak. Tüm işlemleri bu serviste yapılacak, servis servis dolaşmadan işleri halledilecek. Çaylarını ve kahvelerini içerken işleri tamamlanacak. Uygulamayı daha önce başka kurumlarda görmedik. İlk kez bizim kurumda gerçekleştirildi." diye konuştu.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "SGK içerisinde böyle bir birimin açılması bizim için çok önemli. Şehit ve gazi ailelerinin işlerinin tek noktadan yapılması bir ayrıcalıktır. SGK İl Müdürlüğüne uygulamadan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Şehit annesi Sibel Yavuz, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, bundan sonra işlemlerini kolay bir şekilde halledebileceklerini dile getirdi.

Şehit babası Hasan Hüseyin Kaşkan, "Devletimiz her zaman yanımızda. Allah razı olsun. SGK'ya geldiğimizde çok iyi hizmet veriliyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililere teşekkür eden 15 Temmuz Gazisi Sedat Özoğlu da uygulamayla birim birim dolaşmayacaklarını söyledi.