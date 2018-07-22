Niğde'de saman yüklü kamyon alt geçide sıkıştı

NİĞDE (AA) - Niğde'de alt geçide sıkışan saman yüklü kamyon, üzerindeki çuvalların indirilmesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet S. idaresindeki 63 M 7101 plakalı saman yüklü kamyon, Niğde-Adana karayolunun polis okulu mevkisinde 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı.
Kamyonun üzerindeki saman yüklü çuvalların etrafa dağıldığı olayda, trafik polisleri yolu trafiğe kapattı.
Çevreye dağılan çuvalların toplanması ve kamyonun kasasındaki fazla çuvalların başka araca aktarılmasıyla araç sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yol yeniden ulaşıma açılırken sürücüye para cezası uygulandı.