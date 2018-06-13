Niğde'de sağanak ve dolu

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, meyve ağaçları zarar gördü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yaklaşık yarım saat etkili dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve belediye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması yürüttü.

AFAD İl Müdürü Şevki Türk koordinesindeki ekipler, zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.