Niğde'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

NİĞDE (AA) - Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, Niğde'de 200 gram susamlı ramazan pidesinin fiyatının 1,25, 400 gram pidenin ise 2,5 liraya satılacağını bildirdi.

Yeşil, birlik binasında gazetecilerle bir araya geldi, bir yıllık faaliyetlerini açıkladı.

Göreve geldiklerinde yaklaşık 4 milyon lira olan borçtan yaklaşık 1 milyon lira kaldığını belirten Yeşil, istikrarlı bir yönetim sergileyerek borçsuz bir kurum olma yolunda ilerlediklerini aktardı.

Yeşil, Niğde'de somun ekmeğe zam yapılmadığını ifade ederek, "200 gram ekmek 1 liradan satılıyor. Somun ekmek 1 liradır. 200 gram susamlı ramazan pidesi 1,25, 400 gram pidenin 2,50 liradan satılması kararı alındı." dedi.