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Niğde'de petrol boru hattından hırsızlık

- BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 şüpheli yakalandı

29 Aralık 2017 Cuma 17:54
Niğde'de petrol boru hattından hırsızlık
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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma ve Ulukışla Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan-Kırıkkale boru hattındaki faili belirsiz ham petrol hırsızlıklarıyla ilgili iki yıl önce çalışma başlatıldı.

Teknik takibi yapılan şüphelilerin, petrol boru hattının Kardeşgediği mevkisinde hareketliliği tespit edildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğiyle bölgeyi kontrol altına aldı. Boru hattının 169. kilometresindeki kamyonette yaklaşık 5 ton ham petrol bulundu.

Karanlıktan faydalanarak kaçan B.E, K.Y, R.E, M.A, ve A.T, sinyal takibiyle yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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BOTAŞHam PetrolHIRSIZLIKNiğdePetrol Boru Hattı
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