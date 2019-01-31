Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Merkez Kömürcü köyünde Galip Yıkılmaz (51) ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.