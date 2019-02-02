Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Galip Yıkılmaz'ın (51) hayatını kaybettiği, eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.A, Ö.D, Ş.A, , Y.A, S., E.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Kömürcü köyünde 30 Ocak'ta Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın içinde olduğu otomobile, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda Galip Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.