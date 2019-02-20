Niğde'de okullarda

NİĞDE (AA) - Okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanan "Hukuk ve Adalet" dersine ilginin artırılması için Cumhuriyet Başsavcılığınca öğrencilere konferans verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 5 yıl önce ortaöğretim müfredatına alınan "hukuk ve adalet" dersi yeni eğitim-öğretim yılında seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı.

"Hukuk ve Adalet" dersini seçen öğrenci sayısının artırılması için Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Sarı, Niğde Atatürk Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi konularında konferans verildi.



Konferansta "yaşamımızda hukuk ve adalet", "haklarımız ve sorumluluklarımız", "hukuki sorunlarımız" ile "hukuki çözümlerimiz" başlığı altında adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi konular anlatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, projeyle amacın öğrencilere temel ahlaki değerleri kazandırmak, topluma ve kendine saygılı ve yararlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, adalet ve ceza muhakemesinde farkındalık kazandırmak olduğunu belirtti.

Dönmez, "Öğrencilerin düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması, çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konularında bilgili ve donanımlı hale gelmeleri, ayrıca adil yargılanma hakkı ve bununla ilişkili hak arama hürriyeti ile sınırları, savunma hakkı ve adli yardım konularında da bilgilenmesini istiyoruz. Şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakları konularının yer aldığı derslerde, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konularda da öğrencilerin bilinçlenmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.