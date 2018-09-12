NİĞDE (AA) - Niğde'de okul güvenliği toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve sağlık gibi konuları görüşüldü.

Vali Şimşek, yeni eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin, Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğümüzün ve tüm kamu kurumlarımız ile okul aile birlikleri dahil evlatlarımızı her türlü olumsuzluktan koruyarak geleceğe hazırlamak için üzerimizde çok büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Bu sorumluluk hepimizin başta evlatlarımızın güvenli bir ortamda eğitim almaları olmak üzere, genel olarak eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda biz de Valilik olarak, bu çalışmaların en iyi şekilde sürdürülmesinin takipçisi olacağız."

Toplantıda, İl Milli Eğitim ile İl Emniyet müdürlükleri yetkilileri tarafından sunum yapıldı, katılımcılar, soru, görüş ve önerilerini aktardı.

Programa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Altan, belde belediye başkanları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

