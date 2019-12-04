Niğde'de okul çevrelerinde denetim

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, "okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler" kapsamında çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılanya 106 personel katıldı.

123 şahsın genel bilgi taramasının yapıldığı çalışmada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.



