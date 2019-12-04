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Niğde'de okul çevrelerinde denetim
NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.Alınan bilgiye göre, "okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler" kapsamında çocukların güvenli ve...
Genel 04.12.2019, 13:41
NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.
123 şahsın genel bilgi taramasının yapıldığı çalışmada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
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