Niğde'de öğretmenlere trafik semineri verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını azaltmak amacıyla hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında bin 887 öğretmene seminer verildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda, kent merkezi ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli bin 887 öğretmene, trafikte farkındalık oluşturulması için eğitim verdi.

Eğitimlerde, trafik kazalarının azaltılması, hıza bağlı riskler dönüş kuralları, kavşaklarda geçiş hakkı kuralları, durma, park etme kuralları, hoşgörü ve saygı ile araç kullanma emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanımının faydaları, takip mesafesi, araç kullanırken aynı zamanda cep telefonu kullanmanın zararları ve yaya güvenliği konularında bilgi verildi.



