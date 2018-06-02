NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında "Milli İstihdam Seferberliği" toplantısı düzenlendi.

Vali Şimşek, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, başlatılan seferberlik kapsamında 2017'de İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 3 bin 886 kişinin özel sektörde, TYP programlarından ise 2 bin 579 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Kentte toplamda 6 bin 465 kişinin işe yerleştirildiğini aktaran Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bin 147 vatandaşımız İşbaşı Eğitim Programından yararlandırılarak hem özel sektör işverenlerine destek olunmuş, hem de iş tecrübesi olmayan işsizlerin iş başı yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca , aynı süre içerisinde 326 vatandaşımız Meslek Edindirme Kurslarından yararlandırılarak bir meslek sahibi olmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte, 144 vatandaşımız da Girişimcilik Eğitim Programından yararlandırılarak kendi işini kurmalarına imkan verilmiştir.

Yine bin 972 kişiye, geçici süre uğradıkları gelir kayıplarını telafi etmek maksadıyla, İşsizlik Ödeneği ödemesi yapılmıştır. Tüm bunların sonucu olarak ilimiz, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında ,Ticaret ve Sanayi Odasına üye işveren sayısı başına 1,3 kişi ilave istihdam sağlayarak, İç Anadolu bölgesinde, ilk 8 ayda istihdam şampiyonu olmuştur. Bu vesileyle, bu başarıda payı olan tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlarımızı ve siz değerli iş adamlarımızı ve sanayicilerimizi kutluyorum."

Vali Şimşek, bu yıl uygulamaya konulan "ilave istihdam teşviği", "bir senden bir benden teşviği" ve "işbaşı eğitim programlarında" yapılan yenilik ve değişiklikler sayesinde işe yerleştirme oranının bir önceki yıla oranla daha da artacağını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İŞKUR İl Müdürü Ali Bingöl, SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, KOSGEB yetkilileri ve iş adamları katıldı.