Niğde'de MHP'den seçim sonuçlarına itiraz

NİĞDE (AA) - MHP Niğde İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından MHP İl Başkanlığı, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına itirazda bulundu.
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, oyların yeniden sayılması istendi.
Başvurunun seçim kurullarınca değerlendirmesinin sürdüğü öğrenildi.
Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.