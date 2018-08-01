Niğde'de mezun olan özel harekatçılar yemin etti

NİĞDE (AA) - Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 812 özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, okul bahçesinden düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan 812 polisin sevinç ve heyecanlarına, gururuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Artık öğrencilik bittiğini ve vatana hizmet etme zamanının geldiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sizlerin, aldığınız eğitim doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza eminim. Her koşulda doğruluktan, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğüne bağlılıktan ayrılmayacağına inandığım sizlere üniforma, silah ve yetki, vatandaşımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, halkın huzur ve barış ortamı içinde yaşaması için verilmiştir. Mezuniyetinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum, görevinizde üstün başarılar diliyorum. Ayrıca sizleri yetiştirip bugüne getiren anne ve babalarınız ile teşkilatımızda görevli öğretmenlerimizi de tekrar tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından mezun olan 812 özel harekat polisi yemin etti, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve polislerin aileleri katıldı.