Niğde'de metil alkol zehirlenmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden tüketen . (54) fenalaştı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...

Niğde'de metil alkol zehirlenmesi
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden tüketen . (54) fenalaştı.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder