Niğde'de metil alkol zehirlenmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden tüketen . (54) fenalaştı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...