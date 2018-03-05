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Niğde'de Medeniyet Söyleşileri

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri'nde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, sevenleriyle buluştu.Belediyeden yaplan açıklamaya göre, İl Kültür Merkezinde Medeniyet Söyleşileri programı düzenlendi.Belediye...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:40
Niğde'de Medeniyet Söyleşileri
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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri'nde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, sevenleriyle buluştu.

Belediyeden yaplan açıklamaya göre, İl Kültür Merkezinde Medeniyet Söyleşileri programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Kudüs'ün peygamber mirası olduğunu belirtti.

Kudüs'ün önemine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dünya, Osmanlı dönemindeki gibi yeniden adaletli bir dünya olacak. Öyle oluncaya kadar mücadele edeceğiz. Kimseden çekincemiz yok artık, kendi silahlarımızı üretiyoruz. Kendi uçaklarımızı, helikopterlerimizi, insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Görüyorsunuz Afrin'de nasıl mücadele ediyoruz kendi imkanlarımızla. İşte dünya yeniden ülkemizin ayağa kalktığını görüyor. Afrin'den Kudüs'e bu kardeşlik ruhuyla tekrardan ayağa kalkıyor bu millet."

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da "Kudüs'ten Afrin'e Kardeşlik Ruhu" konusunu değerlendirdi.

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Niğde
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