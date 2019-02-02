Niğde'de lise öğrencisinin kaçırıldığı iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir kız öğrencinin kaçırıldığı ihbarı üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, vasisi olan amcasıyla ilçeye bağlı Ulukışla köyünde yaşayan B.B'nin (15), 24 Ocak'ta B.K. tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan müracaat üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mağdur B.B. ve şüpheli B.K'ya henüz ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Olayın görgü tanığı bir sağlık kuruluşu çalışanı, mağdurun, şüphelinin sevk ve idaresindeki araca tek başına bindiği, araca binerken zorla bindiği ya da bindirildiği izlenimini veren bir halinin olmadığı beyanında bulunmuştur. Mağdurun olay tarihinden 2-3 gün sonra, vasisi olan amcasını telefonla arayarak, evden kendi isteği ile ayrıldığını, herhangi bir zorlama olmadan kendi istediğiyle şüpheli ile kaçtığını beyan ettiği tespit olunmuştur. Bor Cumhuriyet Başsavcılığımızca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun alıkonulması suçundan soruşturmaya devam olunmaktadır. Şüphelinin kullanmakta olduğu telefonun sinyal aldığı baz istasyonu bilgilerinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından talepte bulunulmak suretiyle mağdur ve şüpheliye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Soruşturma işlemleri titiz bir şekilde yürütülmektedir."