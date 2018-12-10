Niğde'de kış lastiği denetimi

NİĞDE (AA) - Niğde'de zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde denetim yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında araçların lastiklerinde ölçüm yaptı.

Sürücülerin genelde kurallara uyduğu gözlemlenirken uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.

Yetkililer, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mutlaka kış lastiği kullanmaları gerektiğini ifade etti.



