Niğde'de kaybolan kişi ölü bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde'de kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Narköy'de yaşayan 87 yaşındaki alzaymır hastası Kuddusi Aydoğan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Narköy ve çevresinde arama yapan Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Aydoğan'ı, Aksaray'a bağlı Sofular köyü civarındaki baraj inşaatında ölü buldu.
Kuddusi Aydoğan'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.