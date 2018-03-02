Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Niğde'de kaybolan kişi ölü bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde'de kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Narköy'de yaşayan 87 yaşındaki alzaymır hastası Kuddusi Aydoğan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Narköy...

02 Mart 2018 Cuma 21:00
Niğde'de kaybolan kişi ölü bulundu
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde'de kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Narköy'de yaşayan 87 yaşındaki alzaymır hastası Kuddusi Aydoğan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Narköy ve çevresinde arama yapan Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Aydoğan'ı, Aksaray'a bağlı Sofular köyü civarındaki baraj inşaatında ölü buldu.

Kuddusi Aydoğan'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaybolan KişiNarköyNiğdeölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim