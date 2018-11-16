Niğde'de karla mücadele

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köy bulunmadığını bildirdi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Niğde kent merkezi ile ilçe ve köylerinde de etkili olduğunu belirtti.

İl özel idaresi tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışmalarını devam ettirdiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz 24 saat çalışma esasına göre hizmet verecek şekilde 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz Ulukışla köylerini ve 2 greyder ve 1 operatör ekibimiz de Çamardı köylerini kontrol ederek yolların kapanmasını önleyecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolumuz yok. Vatandaşlarımız mağdur edilmeden ulaşım için gerekli koordinasyon sağlanarak hizmet vermeye devam edilmektedir."