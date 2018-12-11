Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinali Mahallesi'nde oturan Ahmet G. (68) ve Semiha G. (67) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rabia Ö. (24) ve bir yaşındaki Cansu Ö. aynı hastanede tedavi altına alındı.

Zehirlenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.