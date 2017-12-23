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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı adreslerde oturan 6'sı çocuk, 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye müracaat etti.Alınan bilgiye göre, Merkez'de Bircan (33), Keziban (25) ve Beyzanur Ulusoy (3) Hüseyin Yamaner...

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:00
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı adreslerde oturan 6'sı çocuk, 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye müracaat etti.

Alınan bilgiye göre, Merkez'de Bircan (33), Keziban (25) ve Beyzanur Ulusoy (3) Hüseyin Yamaner (6) ve Zeynep Yamaner (10), Şerife (23) ve Ravzanur Dağ (11) karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde de Hasan Hüseyin (6) ve Sudenaz Buldak (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracat etti.

Hastaneye başvuran 9 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Karbonmonoksit ZehirlenmesiNiğde
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