Niğde'de kar yağışı

- Kentte etkili olan yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, kar birikintisinden dolayı damı çöken ahırda 2 inek telef oldu - Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar tepsi ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı