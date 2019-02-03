Niğde'de kaçırıldığı iddia edilen lise öğrencisi bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen kız öğrenci, Konya'nın Ereğli ilçesinde bulundu.

Vasisi olan amcasıyla Ulukışla köyünde 24 Ocak'ta B.K. tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan lise öğrencisi B.B'nin (15), Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yetkililere, arkadaşı B.K. ile kendi isteğiyle gittiğini beyan eden B.B, Altunhisar ilçesine getirildi.

B.B'nin işlemlerinin ardından amcasına teslim edileceği öğrenildi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir kız öğrencinin kaçırıldığı ihbarı üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.