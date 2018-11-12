Niğde'de kaçakçılık operasyonları

NİĞDE (AA) - Niğde'de son 11 ayda, 61 tabanca, 40 pompalı tüfek, 715 bıçak ele geçirildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, halkın huzur ve güven ortamında hayatlarını devam ettirebilmeleri için güvenlik hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde kent merkezi ile ilçe merkezleri polis sorumluluk alanında yapılan uygulamalarda 61 tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 40 pompalı tüfek, 24 kurusıkı tabanca, 715 bıçak, 2 muşta, döner bıçağı, satır ele geçirilerek, adli mercilere intikal ettirildi.