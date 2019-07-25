Niğde'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 120 şişe kaçak içki ve tabanca ele geçirildi.
Ekipler, bir iş yeri ve eve düzenlediği operasyonda, 120 şişe kaçak içki, faturasız tabanca, şarjör, mermi ele geçirdi.
Şüpheli R.A, gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de 120 şişe kaçak içki ve tabanca ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde yaygınlaşan ve Niğde'de de ölüme sebebiyet veren usulsüz şekilde...
NİĞDE (AA) - Niğde'de 120 şişe kaçak içki ve tabanca ele geçirildi.
Ekipler, bir iş yeri ve eve düzenlediği operasyonda, 120 şişe kaçak içki, faturasız tabanca, şarjör, mermi ele geçirdi.
Şüpheli R.A, gözaltına alındı.