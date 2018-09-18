Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda bin 311 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçak köyündeki oto yıkamacıya düzenledikleri operasyonda, O.K'yi bir araca kaçak akaryakıt sattığı sırada suçüstü yakaladı.

Ekipler, yıkama makinesinin yanından uzanan hortumu takip ederek yaklaşık 35 metre uzaklıktaki barakada yaptıkları aramada 69 su damacanasında bin 311 litre motorin, akaryakıt ikmalinde kullanılan motor ve pompa ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Demirköprü mevkisindeki yol uygulamasında bir araçta 30 gram esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsü Ş.H. hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.