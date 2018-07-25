Niğde'de İŞKUR binasından hırsızlık

NİĞDE (AA) - Niğde'de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eski binasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, İŞKUR'a ait kullanılmayan binadan kablo ve benzeri malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıklarını belirtmeleri üzerine ekipler, bazı malzemeler ele geçirildi.
Polislerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.