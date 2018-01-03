NİĞDE (AA) - Niğde'de, Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Üreticileri Birliğinin talebi doğrultusunda Niğde'de iki lisede tarım bölümü açıldı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, başkanlık makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Üreticileri Birliği başkanları olarak ortak talepte bulunduklarını ve çok hızlı bir şekilde çalışmaların yapılarak bölümlerin açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda tarım bölümünün açılması için hızlı karar aldığını belirten Kenar, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da hemen okul müdürleri ile toplantı yaparak bu konu üzerine çalışma yaptılar. Çalışmalar sonunda tarım şehri Niğde'mizde öğrencilerimiz için tarım bölümü açıldı. Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri arasında bulunan Yıldıztepe Hacıabdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Lisemizde tarım bölümü açıldı, 16 öğrenci ile eğitime başlandı. Yeşil Gölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise 22 öğrencimiz eğitim almaya başladı. Gölcük beldemizde okul yakınında 20 dekar alanda ise uygulamalı seracılık ve tavukçuluk alanı da oluşturuldu."