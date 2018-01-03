banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Niğde'de iki lisede tarım bölümü açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Üreticileri Birliğinin talebi doğrultusunda Niğde'de iki lisede tarım bölümü açıldı.Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar,...

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:52
Niğde'de iki lisede tarım bölümü açıldı
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Üreticileri Birliğinin talebi doğrultusunda Niğde'de iki lisede tarım bölümü açıldı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, başkanlık makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Üreticileri Birliği başkanları olarak ortak talepte bulunduklarını ve çok hızlı bir şekilde çalışmaların yapılarak bölümlerin açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda tarım bölümünün açılması için hızlı karar aldığını belirten Kenar, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da hemen okul müdürleri ile toplantı yaparak bu konu üzerine çalışma yaptılar. Çalışmalar sonunda tarım şehri Niğde'mizde öğrencilerimiz için tarım bölümü açıldı. Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri arasında bulunan Yıldıztepe Hacıabdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Lisemizde tarım bölümü açıldı, 16 öğrenci ile eğitime başlandı. Yeşil Gölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise 22 öğrencimiz eğitim almaya başladı. Gölcük beldemizde okul yakınında 20 dekar alanda ise uygulamalı seracılık ve tavukçuluk alanı da oluşturuldu."

Anahtar Kelimeler:
Niğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim