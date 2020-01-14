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Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Genel 14.01.2020, 05:06
NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat Subaşı'na ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.