NİĞDE (AA) - Niğde'de "Huzurlu Sokak" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzurlu Sokak" uygulaması kapsamında park, okullar civarı, kafeler, internet ve oyun salonları ile ana kavşak, meydan, park, alışveriş merkezi gibi yerlerde uygulama yaptı.

36 ekipte yaklaşık 200 personelin görev aldığı uygulamada, 690 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 2 araç sorgulandı, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 9 kişiyi yakaladı.

Zanlılardan 2'si işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.