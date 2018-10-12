NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzurlu Mahalleler Uygulaması başlattı.

Merkez İlhanlı ve Nar mahallelerinde, 9 sabit noktada, 17 bölgede yapılan uygulamaya 2 servis aracı, 33 ekip ve 155 polis katıldı.

559 şahısın genel bilgi taramasının yapıldığı uygulamada, 108 araç sorgulandı, 2 sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 152 lira, 3 araca da 324 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, "Huzur Uygulaması" kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan 85 gram esrar ele geçirildi, araçtaki E. Y, V. Y. ve M. A. Ö. kişilere "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.