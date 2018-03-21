NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde "huzur" operasyonu yapıldı.

Niğde il genelinde yapılan "huzur" operasyonu kapsamında, il merkezinde 6 noktada önleyici yol denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 361 araç kontrol edildi, 6 bin 315 lira para cezası kesildi.

Umuma açık yerler, park ve bahçelerde de denetimlerin yapıldığı uygulamada, 42 iş yeri denetlendi, 3 bin 8 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontroller sonucunda 45 gram esrar ele geçirildi, ayrıca basit yaralama suçundan cezaevi firarisi bir kişi yakalandı.