NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, "Hoşgeldin Minik Hemşehrim" projesiyle 300 evi ziyaret ederek, ailelere bebek ihtiyaçlarının olduğu çanta hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Rifat Özkan'ın eşi Münevver Özkan, yeni çocuk sahibi olan ailelere içinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan gibi malzemelerden oluşan "Hoşgeldin Minik Hemşehrim" çantasını hediye ediyor.

Münevver Özkan, proje kapsamında 300 haneyi ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"317 bebeğe ulaşıldı. Vatandaşlarımızın gönül kapılarını aralayarak, her zaman yanlarında olup gerekli desteği sunmayı önemli bir vazife olarak görüyoruz. İstiyoruz ki hemşehrilerimizle birlikte olalım. Vatandaşımızın her yerde neşesini, hüznünü paylaşalım. Çok şükür hemşehrilerimizle gönül köprülerimiz sağlam. Rabbim yavrularımıza hayırlı ömürler versin, sağlık ve sıhhatli büyüsünler inşallah."