Niğde'de hırsızlık zanlıları yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, akaryakıt ve demir kapı hırsızlığı olayına karışan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde akaryakıt, hortum ve demir kapı çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri B.T, A.Ç, D.D. ve E.B'yi yakaladı.

Cezaevi firarisi ve başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.