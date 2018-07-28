Niğde'de hırsızlık

NİĞDE (AA) - Niğde'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 20 günlük titiz çalışma neticesinde 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğer 5 kişinin işlemleri ise halen sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandığını ve çalınan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.

Toplamda 6 olayın faillerinin yakalandığını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu olayın dördü inşaat firmalarından çalınan alçı makinesi, çok sayıda musluk başlıkları, demir ve inşaat malzemeleri. Bir olay plaka hırsızlığı, biliyorsunuz bu plakalar çalınan plakalar suçta kullanılmak üzere çalıyorlar bunları bunun faili olan şahıslar yine motosiklet hırsızlığa karışan bir suç şüphelisi yakalandı. Niğde halkımıza şunu söylemek istiyoruz, özellikle yaz aylarında mala karşı suçlarda bizler gerekli tedbirleri aldık ama vatandaşlarımızda kendi sokaklarında, evlerinin önünde tanımadıkları, bilmedikleri veya şüphelendiklerini 112 veya 155 aracılığıyla bize bildirirse hırsızlıkla yani mala karşı suçlarla mücadelede bize çok ciddi bir katkı sağlayacaktır."