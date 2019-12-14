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Niğde'de hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.Okula gitmek için servis beklerken Bor Belediyesine ait servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nuray Demiralp...

Genel 14.12.2019, 15:01
Niğde'de hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Okula gitmek için servis beklerken Bor Belediyesine ait servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nuray Demiralp (16), Karakapı beldesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Niğde-Bor kara yolu 500 Evler Mahallesi mevkisinde, dün okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp, Z.T. idaresindeki Bor Belediyesine ait servis midibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

#Karakapı #lise öğrencisi #Niğde #toprağa verildi
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