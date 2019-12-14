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Niğde'de hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
NİĞDE (AA) - Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.Okula gitmek için servis beklerken Bor Belediyesine ait servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Nuray Demiralp...
Genel 14.12.2019, 15:01
NİĞDE (AA) - Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Niğde-Bor kara yolu 500 Evler Mahallesi mevkisinde, dün okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp, Z.T. idaresindeki Bor Belediyesine ait servis midibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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