NİĞDE (AA) - Niğde'de havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çevre yolu Barayolu 1 Sokak'ta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya silahla ateş eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait 2 otomobilde yaptıkları aramada ise farklı yerlere saklanmış 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Zanlıların tabancaları satın almak için deneme yaptığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.