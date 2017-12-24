Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Niğde'de hamsi şenliği düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "6. Hamsi Şenliği" gerçekleştirildi.Niğde Atatürk Şehir Ormanı'ndaki etkinlikte katılımcılara yaklaşık bir ton balık ikram edildi, kemençe eşliğinde...

24 Aralık 2017 Pazar 15:46
Niğde'de hamsi şenliği düzenlendi
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "6. Hamsi Şenliği" gerçekleştirildi.

Niğde Atatürk Şehir Ormanı'ndaki etkinlikte katılımcılara yaklaşık bir ton balık ikram edildi, kemençe eşliğinde horon tepildi.

Etkinlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu tür etkinliklerin, kültürlerimizin yaşatılması, bizden sonraki nesillere aktarılması ve insanlar arasındaki dostluk, kardeşlik bağlarının güçlenmesi noktasında çok büyük faydaları var." dedi.

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler de şenliğin Niğde’de sembol haline geldiğini belirterek, "Karadeniz, kendine has folkloru kültürüyle diğer bölgeler gibi çok güzel bir yöredir. Karadeniz'in güzelliklerini, insanının sıcaklığını ve yaşam tarzını tanıtmak, Niğdeli hemşehrilerimizle samimi diyalog kurmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz.” diye konuştu.

Şenlikte Vali Yılmaz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, mangalın başına geçerek hamsi pişirdi.

Anahtar Kelimeler:
Niğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim