Niğde'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

NİĞDE (AA) - Niğde'de yıl başından bu yana yapılan uygulamalarda 336 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl başından beri yaptığı çalışmada, 336 yabancı uyruklu kişi yakaladı.

Bunlardan 300 kişiye toplamda, 946 bin 143 lira para cezası uygulandı, 131 kişiye ise resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı, 60 kişi sınır dışı edildi, 276 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçaklığı suçuyla gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.