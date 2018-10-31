Niğde’de genç çiftçilere 16 milyon lira destek

NİĞDE (AA) - Niğde’de son 3 yılda 531 genç çiftçiye 16 milyon lira destekleme yapıldı.



Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde’de "Genç Çiftçi Projesi” kapsamında çiftçilere 16 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi’nin 2016 yılında başladığını anımsatan Baş, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın projesi, 2016 yılından bu yana devam eden en gözde projelerden biri. Üç yıldır devam eden projeden istifade etmeyen kalmadı. 2016'da 167, 2017'de 178, bu yıl 186 genç çiftçi bu projeden faydalandı. Toplam 531 genç çiftçiye yaklaşık 16 milyon liralık destekleme yapıldı. Bu çiftçilerimiz arasında çok güzel başarı elde edenler var. Çok olumlu sonuçlar aldık. Almaya da devam ediyoruz."