Niğde'de fuhuş operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine...

Niğde'de fuhuş operasyonu
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.T. L.U. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


YORUM EKLE
Gönder