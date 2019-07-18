Niğde'de fuhuş operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.T. L.U. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine...
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.T. L.U. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.