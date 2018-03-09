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Niğde'de FETÖ/PDY soruşturmaları

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Niğde'de açılan 3 bin 850 soruşturmanın yüzde 95'ini temmuz ayına kadar karara bağlamayı...

09 Mart 2018 Cuma 12:36
Niğde'de FETÖ/PDY soruşturmaları
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NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Niğde'de açılan 3 bin 850 soruşturmanın yüzde 95'ini temmuz ayına kadar karara bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar Niğde'de 3 bin 850 FETÖ/PDY soruşturması açıldığını aktardı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 500'ün üzerinde davanın karara bağlandığını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin yüzde 99'u çözümlendi ve raporlandı. ByLock soruşturmalarının hepsi tamamlandı, davaları açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak şu ana kadar elimizdeki FETÖ/PDY soruşturmalarının yüzde 86'sı sonuçlandı, yeterli delili olan şüphelilerin davası açıldı. Bu sene temmuz ayına kadar soruşturmaların yüzde 95'ini karara bağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYNiğdeNiğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez
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