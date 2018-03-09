Niğde'de FETÖ/PDY soruşturmaları

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Niğde'de açılan 3 bin 850 soruşturmanın yüzde 95'ini temmuz ayına kadar karara bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne kadar Niğde'de 3 bin 850 FETÖ/PDY soruşturması açıldığını aktardı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 500'ün üzerinde davanın karara bağlandığını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin yüzde 99'u çözümlendi ve raporlandı. ByLock soruşturmalarının hepsi tamamlandı, davaları açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak şu ana kadar elimizdeki FETÖ/PDY soruşturmalarının yüzde 86'sı sonuçlandı, yeterli delili olan şüphelilerin davası açıldı. Bu sene temmuz ayına kadar soruşturmaların yüzde 95'ini karara bağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."