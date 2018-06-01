Niğde'de FETÖ'nün

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren çalışmasının ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüte para sağladığı iddiasıyla Sinop Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte ehliyetle yakalanan R.K. ile üniversite öğrencileri F.Ü, O.S, E.B, S.A, B.N.K, H.Ş, D.T. ve Türkmenistan uyruklu B.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok miktarda dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.