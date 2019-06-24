Niğde'de FETÖ firarisi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak"...
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.