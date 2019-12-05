Niğde'de felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı
NİĞDE (AA) - Niğde’de felç nedeniyle yürüyemeyen 78 yaşındaki kadın hastanın, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezindeki ozon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladığı...
NİĞDE (AA) - Niğde’de felç nedeniyle yürüyemeyen 78 yaşındaki kadın hastanın, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezindeki ozon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladığı bildirildi.
Hastanede görevli geleneksel tıp uzmanı Dr. Metehan Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle üç kez felç geçiren hastaları Kezban İlman'ın, 3 ay fizik tedavi görmesine ve kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen durumunda herhangi bir düzelme olmadığını belirtti.
Kanla karıştırılan ozonun İlman'a damar yolu ile verildiğini belirten Duran, ozon tedavisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.
Duran, romatizmal hastalıklar ile enfeksiyon, diyabet, iyileşmeyen ve kapanmayan yaraların tedavisinde ozonun, rutin tedavilere ilave olarak yapıldığında ciddi iyileşme sağladığını anlattı.
Kezban İlman’ın kızı Rukiye Uyar da annesinin ozon tedavisi gördükten sonra hareket edebilir ve yürüyebilir hale geldiğini belirtti.
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